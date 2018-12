Etna, notte tranquilla anche se continuano le scosse *VIDEO*

terremoto Etna

Continua l'eruzione sull'Etna iniziata la vigilia di Natale anche se con un calo nell'energia.

Continua l'eruzione sull'Etna iniziata la vigilia di Natale anche se con un calo nell'energia. Dai crateri si alzano ancora intense colonne di gas e cenere lavica. Hanno trascorso, intanto, la prima notte in hotel i circa 300 sfollati. Ad Acireale, a Viagrande, a Santa Venerina e Zafferana in tanti hanno abbandonato casa e si sono riversati in strada temendo che le abitazioni potessero non reggere l’urto di un sisma tra i più forti degli ultimi decenni. Ci sono anche sfollati che hanno preferito trascorrere la notte in auto, davanti alla propria abitazione inagibile, sfidando il forte freddo. Dieci famiglie sono state invece fatte evacuare dalle loro case ad Aci platani, per una faglia apertasi nella strada.

Oggi sui luoghi colpiti dal terremoto è prevista la visita dei vicepremier Di Maio e Salvini.

