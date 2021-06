Etna

Etna, nuovo spettacolo notturno: fontana di lava e due colate

Nuova spettacolare fase eruttiva sull'Etna.

Pubblicata il: 24/06/2021

Nuova spettacolare fase eruttiva sull'Etna. Dal cratere di Sud-Est è presente un'alta fontana di lava accompagnata dall''emissione di una nube di cenere lavica che l'Ingv di Catania stima abbia raggiunto un'altezza di 9 chilometri sul livello del mare e che si disperde in direzione Est-Nord-Est.

Una 'bocca' eruttiva si è aperta sull'alto versante orientale del cratere di Sud-Est che produce attività esplosiva e un flusso lavico che si propaga in direzione est. Un altro trabocco si espande invece direzione sud-ovest. Continua l'incremento dell'ampiezza media del tremore vulcanico. La localizzazione della sorgente del tremore rimane confinata nell'area del Cratere di Sud-Est a circa 3.000 metri sul livello del mare. L'Ingv di Catania ha emesso un avviso per l'aviazione (Vona) rosso, ma l'attività eruttiva al momento non impatta con l'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.

