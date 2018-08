Evaso dai domiciliari ferisce sacerdote e pensionata per rubargli l'auto: arrestato

Prognosi di 5 giorni per la donna, escoriata in varie parti del corpo, mentre il prelato è ancora ricoverato per un trauma cranico

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/08/2018 - 13:08:58 Letto 372 volte

Serata di follia a Catania per Giovanni Angelo Mazzarino, 46enne catanese già sottoposto agli arresti domiciliari, arrestato ieri per evasione e rapina.

Intorno alle 21,30, l’uomo si è allontanato dalla propria abitazione e ha raggiunto piazza Santa Maria della Salute. Lì ha aggredito una pensionata di 81 anni e un sacerdote di 86, entrambi catanesi, impossessandosi con violenza della Hyundai i10 della donna. I carabinieri sono intervenuti su richiesta dei rapinati e hanno intercettato il fuggitivo in via Michele Scammacca, bloccandolo e ammanettandolo. Espletate le formalità di rito, Mazzarino è stato condotto al carcere "Piazza Lanza".

Le vittime sono state soccorse e trasportate all’ospedale "Vittorio Emanuele". La donna è stata medicata con una prognosi di 5 giorni per le escoriazioni riportate in varie parti del corpo, mentre il prelato è ancora ricoverato per un trauma cranico contusivo e al momento non è in pericolo di vita.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!