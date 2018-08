incidente mortale

Famiglia di Mussomeli devastata in un incidente sulla statale 626, morti padre e due figli

Tornavano dai festeggiamenti di un matrimonio, quando la loro auto si è scontrata frontalmente con un tir

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/08/2018 - 15:25:37 Letto 477 volte

Tornavano da Catania, dai festeggiamenti di un matrimonio, Salvatore Barba e i due figli Enzo e Flavia, tutti di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, morti in mattinata in un incidente stradale lungo la statale 626 della Valle del Salso.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, in contrada Imera, all’imbocco della statale 626 Caltanissetta-Gela, alle porte del capoluogo nisseno, l’auto su cui viaggiavano, una Fiat 500 X, forse per un sorpasso azzardato, si è scontrata frontalmente con un tir che procedeva in direzione opposta. Un impatto violentissimo che non ha lasciato scampo al nucleo familiare. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre due corpi dalle lamiere dell’auto, mentre quello di Enzo Barba è sbalzato fuori dall’abitacolo.

Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 38 anni, nato a Caltagirone, ma residente a Ragusa, ha cercato di scansare la Fiat 500 X e di evitare lo scontro, ma ha centrato il guard-rail finendo nel terreno ai margini della carreggiata e infilandosi con il camion nella scarpata. Ferito solo ad un braccio, è stato soccorso ed immediatamente condotto all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, alla Polizia stradale e al personale del 118, anche Polizia e Anas.

La famiglia Barba è conosciuta a Mussomeli perché possiede da anni una cartoleria, in via Palermo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!