Sangue nell'agrigentino

Favara, un altro omicidio

Un altro omicidio si aggiunge alla scia di sangue che unisce Liegi a Favara, ucciso a colpi di pistola

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/03/2018 - 14:41:11 Letto 359 volte

Un altro omicidio si aggiunge alla scia di sangue che unisce Liegi a Favara. Questa mattina, intorno alle 9,45, è stato ucciso a colpi di pistola nel paese agrigentino Emanuele Ferraro, 40 anni, in via Diaz, vicino alla chiesa madre. L'uomo era indagato nella faida che si sta consumando sull’asse Liegi-Favara e risultava indagato anche per il tentato omicidio del favarese Carmelo Nicotra. Sul luogo del delitto, sul quale indagano i carabinieri, immediatamente dopo l’omicidio è stato visto scappare un uomo a bordo di una Lancia Y.

Emanuele Ferraro ha tentato di sfuggire ai sicari e si è riparato dietro un furgone. Ma è stato raggiunto e ucciso. La faida tra la Sicilia e il Belgio è cominciata il 14 settembre 2016 con un agguato in un condominio di Liegi dove è stato ucciso Mario Jakelich, 28 anni, di Porto Empedocle (Agrigento). I killer hanno anche ferito Maurizio Di Stefano, 40 anni, di Favara. Un mese dopo a Favara è stato ucciso Carmelo Ciffa, 42 anni, a cui è seguita il 5 maggio 2017 l'uccisione a Liegi di Carmelo Sorce, 51 anni, colpito da una raffica di Kalashnikov all'uscita dal suo ristorante. Con le stesse modalità il 23 maggio 2017 a Favara è stato colpito Nicotra, panettiere di 35 anni, che però è sopravvissuto all'agguato.

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!