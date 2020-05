Femminicidio

Femminicidio a Niscemi, pensionato uccide la moglie

I carabinieri si sono subito recati in casa dei due coniugi dove hanno trovato il cadavere di in una lago di sangue.

18/05/2020

Femminicidio a Niscemi, in provincia di Caltanissetta. Un pensionato, Vincenzo Buccheri, 67 anni, per il quale la settimana scorsa era stato richiesto il trattamento sanitario obbligatorio, questa mattina ha ucciso la moglie, Giuseppa Pardo, casalinga di 66 anni.

Buccheri, ex venditore ambulante, subito dopo si è costituito nella locale caserma dei carabinieri. "Ho ucciso mia moglie, sono qui per costituirmi", ha detto l'uomo ai militari. L'uomo non ha manifestato alcuna emozione ed è apparso tranquillo.

I carabinieri, coordinati dal colonnello Ivan Borracchia, si sono subito recati in casa dei due coniugi dove hanno trovato il cadavere di Giuseppa Pardo in una lago di sangue. L'uxoricida si trova in questo momento in stato di fermo nella caserma dei carabinieri, a disposizione del sostituto procuratore di Gela Mario Calabrese.

La famiglia Buccheri ha sempre goduto di grande stima in paese, per la serietà dei genitori e per l'impegno professionale e sociale dei due figli: un maschio, vigile urbano a Niscemi, e una femmina, che insegna in Lombardia dove vive col marito, agente di polizia penitenziaria.

L’episodio è avvenuto all’interno della casa della coppia. Sono stati i vicini di casa a chiedere l’intervento degli operatori del 118. Negli ultimi tempi pare che Vincenzo Buccheri abbia manifestato i segni preoccupanti di seri disturbi mentali. Sul femminicidio indagano i carabinieri della Stazione di Niscemi e quelli del Reparto territoriale di Gela.

