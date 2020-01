Femminicidio

Femminicidio di Mazara, parla il marito killer: ''Mi tradiva con tutti''

''Mi tradiva con tanti uomini. Io uscivo e loro, nascosti in campagna, entravano in casa'', queste le parole del marito killer.

"Mi tradiva con tanti uomini. Io uscivo e loro, nascosti in campagna, entravano in casa. Ma l’ho picchiata solo lunedì". Sono queste le parole di Vincenzo Frasillo, 53 anni, accusato dell'omicidio di Rosalia Garofalo, 52 anni, dichiarate ai poliziotti. La donna è stata uccisa in casa ed è stata trovata sul letto nell'appartamento in via Calipso dove i due vivevano in affitto.

Nella casa sono state trovate tracce di sangue in cucina, soggiorno e bagno. Dai primi accertamenti sembrerebbe che la donna sia stata picchiata per tre giorni. Il pm di Marsala, Marina Filangeri, ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima.

Per tutta la notte i poliziotti, guidati dal capo della squadra mobile di Trapani Fabrizio Mustaro, hanno cercato prove e riscontri su quanto avvenuto. Le ferite, spiegano gli investigatori, sono numerose e coprono ogni parte del corpo.

La coppia ha un figlio che vive all’estero. La donna ha due fratelli e una sorella, sentiti tutta la notte dagli agenti. Rosalia e Vincenzo erano sposati da 30 anni e da alcuni mesi ricevevano il reddito di cittadinanza.

