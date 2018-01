frode

Peculato in danno all'A.S.P. di Enna: sequestro preventivo di circa 700 mila euro

...avrebbero frodato sui ticket ospedalieri dell'Asp...

I rappresentanti di una società di Catania, affidataria del servizio integrato di gestione Cup-Call center-Riscossione ticket dell’Asp 4 di Enna avrebbero frodato sui ticket ospedalieri dell’Asp di Enna per 700 mila euro. Per tale ragione il Gip ha emesso un provvedimento, eseguito dalla guardia di finanza, di sequestro preventivo di denaro, beni e automobili, per diverse centinaia di migliaia di euro.

Le indagini sono state avviate alla fine del 2016, a seguito di una serie di segnalazioni e denunce alla Procura, per l’ipotesi di peculato ai danni dell’Asp.

