Furti in villa ai danni di anziani: arrestati tre romeni nell'ennese

Nell'ennese la Polizia ha scoperto una banda specializzata in rapine in villa ai danni di anziani e furti e ha arrestato tre romeni.

L’accusa nei loro confronti è di rapina, tentata rapina e furto pluriaggravato. L’attività investigativa ha consentito di sventare l’ennesimo assalto ai danni di una coppia di pensionati. L’indagine è stata avviata dopo una serie di furti e rapine, soprattutto nei confronti di persone anziane di Piazza Armerina.

Gli arrestati sono tre romeni residenti a Piazza Armerina: Miklos Laszlo, 39 anni, Vasile Ghidu, di 29, e Teodor Natanael Nica, di 27. Ai tre è contestato il furto di 10 metri di grondaie di rame in un’abitazione di Piazza Armerina e, nel pomeriggio dello stesso giorno, il 3 gennaio scorso, di avere tentato di commettere una rapina pluriaggravata ai danni di un’anziana coppia di coniugi.

Sono anche indiziati del furto pluriaggravato ai danni di un’abitazione sita in una zona rurale della città dei mosaici, messo a segno la sera di Capodanno, occasione in cui, forzando una finestra ed approfittando ancora dell’oscurità e dell’assenza dei proprietari, sono stati asportati numerosi quadri in rame, in argento, statuette in argento massiccio, coppe e persino indumenti per neonati. Sono stati intercettati e arrestati dopo che intercettazioni ambientali telefoniche della squadra mobile di Enna e del commissariato di Piazza Armerina, hanno permesso di accertare che i tre stavano per assalire una villa dove vivevano due anziani coniugi che gestiscono un’azienda agricola.

Nella loro auto la polizia di Stato ha sequestrato attrezzi idonei allo scasso, vari spezzoni di grondaie di rame, passamontagna realizzati con maniche di maglioni, una pistola tipo giocattolo, attrezzature e materiali vari come cacciaviti, dischi per flex, guanti, seghe, nonché refurtiva, abbigliamento, benzina e attrezzi agricoli.

