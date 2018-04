Tentati furti

Furti nelle zone rurali, cinque arresti tra Lercara Friddi e Palazzo Adriano

I carabinieri hanno sventato due colpi distinti, obiettivi rame e legna

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/04/2018 - 17:56:05 Letto 365 volte

Pomeriggio intenso quello di ieri per i carabinieri tra Lercara Friddi e Palazzo Adriano (PA), con due distinti tentativi di furto prontamente sventati. A Lercara Friddi, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Lercara Friddi ha sorpreso un uomo intento a trafugare ed ammassare in un camioncino del materiale rotabile e diversi cavi di rame, nella zona della stazione ferroviaria di Castronovo di Sicilia, in contrada Regalsciacca; rinvenuti anche strumenti da scasso. In manette Vincenzo Anzalone, 59 anni di Mussomeli (CL), trattenuto in caserma e processato per direttissima stamane davanti al Tribunale di Termini Imerese. All’uomo inflitta la condanna di obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Altro tentato furto scoperto dai militari della Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano, che hanno individuato e fermato quattro uomini che trasportavano su due autocarri varie tonnellate di legname, quantità nettamente superiori a quelle prevista dalle autorizzazioni loro concesse. Dopo un accertamento, i carabinieri hanno identificato come luogo di provenienza della refurtiva una proprietà demaniale in Contrada Acque Bianche, al confine con Bivona (AG). Per i quattro è scattato l’arresto. Salvatore Puccio (41), Paolo Puccio (45), Francesco Puccio (46) e Salvatore Puccio (60), tutti palermitani, sono ora agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, che si terrà nei prossimi giorni presso il Tribunale di Termini Imerese.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!