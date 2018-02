Incidente stradale

Gela, 80enne perde la vita in un incidente stradale

Una Fiat Punto finisce fuori strada: salvo il figlio alla guida, nulla da fare per l’anziana madre

Una donna di Niscemi, Serafina Catalano di 80 anni, è morta, ieri sera, in un incidente stradale sulla provinciale 10 Gela-Niscemi; viaggiava su una Fiat Punto guidata dal figlio, che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. La madre è morta sul colpo, l'uomo ha riportato contusioni ed escoriazioni guaribili in pochi giorni. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Gela.

