trovato cadavere

Giallo a Grammichele, trovato un cadavere all'interno di un pozzo

╚ giallo sul ritrovamento di un cadavere all'interno di un pozzo a Grammichele, in provincia di Catania.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/03/2019 - 11:53:23 Letto 390 volte

È giallo sul ritrovamento di un cadavere a Grammichele, in provincia di Catania. La notte scorsa, poco dopo le 22, il personale del Nucleo Sommozzatori dei Vigili del Fuoco, è intervenuto in contrada Margi per il recupero di un corpo all'interno di un pozzo realizzato per l'intercettazione ed il sollevamento dell'acqua.

Un 60enne, per cause in corso di accertamento, si trovava senza vita sul fondo del pozzo profondo circa 5 metri.

I sommozzatori dei Vigili del Fuoco, hanno provveduto al recupero del corpo e lo hanno messo a disposizione del medico legale, presente sul posto insieme ai militari del locale Comando Stazione dell'Arma dei Carabinieri.

L'ipotesi accreditata è che l'uomo sia precipitato mentre controllava il livello dell'acqua. Le ricerche erano state avviate dopo la segnalazione di scomparsa da parte di familiari della vittima.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!