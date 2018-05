incidente

Grave incidente ad Agrigento, forza posto di blocco per vedere i ciclisti del Giro d'Italia e investe un motociclista

Grave incidente sulla Statale 640, ad Agrigento.

Grave incidente sulla Statale 640, ad Agrigento, all’altezza di Maddalusa, dove un motociclista di 49 anni è stato investito da un automobilista che avrebbe forzato il posto di blocco per il passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia. L'uomo, che ha riportato una emorragia cerebrale, è stato portato in elisoccorso all'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta dove è stato sottoposto a una operazione molto delicata al cervello.

L'automobilista di 61 anni è stato fermato ed è stato portato in questura. La procura avrebbe aperto un'inchiesta. L'uomo è un agente di commercio originario di Sambuca di Sicilia, in provincia di Agrigento. Si trovava sul percorso perché voleva fotografare il passaggio degli atleti. In seguito all'incidente, la partenza della quinta tappa del Giro d'Italia è stata spostata di pochi minuti per consentire il cambiamento del percorso previsto.

