Grave incidente nel siracusano, tre morti

Tre morti a seguito di un violento impatto tra un'auto e un mezzo pesante che trasportava animali.

Incidente mortale lungo la Statale 194 in prossimità di Francofonte. Tre morti a seguito di un violento impatto tra un'auto e un mezzo pesante che trasportava animali. Non c'è stato scampo per i tre passeggeri dell'autovettura che percorreva la statale, due donne e un uomo, quest'ultimo alla guida della macchina.

Inutili i soccorsi dei medici del 118 giunti sul luogo dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e le indagini.

