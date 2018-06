farmaci e truffe

I clienti pagavano i farmaci, il farmacista prendeva i rimborsi: denunciato

La truffa danneggiava clienti e Sistema Sanitario Nazionale, e veniva attuata rimuovendo le ''fustelle'' dalle confezioni dei farmaci prescrivibili prima della vendita

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/06/2018 - 11:40:51 Letto 385 volte

Nelle ultime ore i carabinieri di Agrigento, in collaborazione con i colleghi del NAS di Palermo e del nucleo Ispettorato Lavoro, hanno accertato che in una farmacia cittadina, in varie occasioni, era stata potenzialmente attuata una vera e propria truffa. L'obiettivo era ottenere il rimborso indebito delle “fustelle”, i talloncini adesivi apposti sui farmaci che ne costituiscono la garanzia dell'autenticità.

La regola vuole che fustelle vengano tolte dalla confezione ed applicate sulla ricetta del medico, quando la prescrizione di un farmaco è rimborsabile. Il titolare della farmacia in questione invece, secondo quanto emerso nel corso delle verifiche, avrebbe venduto regolarmente i farmaci ai clienti togliendo però le fustelle dalle confezioni, per poi richiedere l’indebito rimborso dei farmaci al Servizio Sanitario Nazionale. Proprio da questo modus operandi è derivato il nome dell’operazione dei carabinieri, “Prendi uno e pagano in due”, ovvero il cliente e il Servizio Sanitario Nazionale.

Sono state così sequestrate circa 500 scatole di farmaci senza fustelle, mentre per il titolare della farmacia è scattata la denuncia alla procura della Repubblica di Agrigento, per tentata truffa aggravata.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!