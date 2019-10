maltempo

Il maltempo fa una vittima a Noto, morto un agente penitenziario

Maltempo, c'è una vittima nel Siracusano, sarebbe stato travolto da un fiume di fango.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/10/2019 - 09:01:41 Letto 419 volte

L'emergenza continua oggi ha anche conseguenze tragiche. C'è una vittima nel Siracusano. Si tratta di un agente di polizia penitenziaria che era stato segnalato come disperso nella notte sulla statale 115, in contrada Stafenna. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato questa mattina dai vigili del fuoco sulla statale tra i comuni di Noto e Rosolini.

Sarebbe stato travolto da un fiume di fango. I vigili del fuoco hanno prima trovato la sua auto, una Dacia Sandero, e il telefonino, in un secondo tempo anche il corpo senza vita.

Il violento nubifragio ha colpito per tutta la notte la zona sud del Siracusa, tra Pachino, Noto e Rosolini, paralizzando le strade di collegamento. Sono 16 le persone, rimaste intrappolate nelle proprie auto, che sono state tratte in salvo dai soccorritori. La provinciale 19 è stata chiusa al traffico dalle forze dell’ordine per evitare pericoli per gli automobilisti. Si sono verificati allagamenti in alcuni Comuni, tra cui a Pachino e Rosolini. A Cava Mortella (Ispica) si è aperta un’enorme voragine nel terreno e centinaia di persone sono state evacuate.

