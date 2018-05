incidente stradale

Incidente d'auto, muore un giovane

Scontro intorno alla mezzanotte sulla provinciale che collega Zafferana Etnea con Fleri

07/05/2018

Drammatico scontro mortale questa notte intorno alla mezzanotte in via IV Novembre, la provinciale che collega Zafferana Etnea con Fleri. Il bilancio provvisorio è di un morto e tre feriti. A perdere la vita un ragazzo di 29 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Panda, che si è scontrata frontalmente con una Land Rover.

Alla guida della Panda c’era una donna di 27 anni, che ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare. L’utilitaria dopo una semi-curva ha invaso la corsia opposta, scontrandosi frontalmente contro la Land Rover.

Il corpo del ragazzo è stato estratto della lamiere dai vigili del fuoco di Acireale. I sanitari del 118 una volta arrivati sul posto hanno trovato il giovane in arresto cardiorespiratorio, e con una vasta ferita sulla fronte. Sono state eseguite diverse manovre di rianimazione, ma non c'è stato niente da fare. Difficoltà respiratorie per l'amica seduta vicino a lui nella macchina, che è stata intubata e trasportata all'ospedale.

