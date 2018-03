Incidente strada statale 120

Incidente tra Gangi e Sperlinga, traffico deviato

Il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 120 ”dell’Etna e delle Madonie”, tra Gangi e Sperlinga...

Pubblicata il: 27/03/2018

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 85,300, il traffico è temporaneamente bloccato sulla strada statale 120 ”dell’Etna e delle Madonie”, tra Gangi e Sperlinga, tra le province di Palermo ed Enna. Nell’incidente, riferisce Anas, le cui cause sono in corso di accertamento, sono coinvolti due veicoli.

Sul posto presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile. Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione ”VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in ”App store” e in ”Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

