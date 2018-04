Aggredita infermiera

Infermiera minacciata e presa a calci da un paziente al pronto soccorso di Partinico

Era gią stato visitato ed era stata diagnosticata una sindrome influenzale, dopo lascia il paziente per assisterne uno pił grave...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/03/2018 - 09:57:15 Letto 547 volte

L'uomo era già stato visitato e gli era stata diagnosticata una sindrome influenzale. Dopo una piccola attesa, per consentire che gli operatori sanitari prestassero un'immediata assistenza ad un paziente che veniva trasportato al pronto soccorso con codice rosso, ha iniziato a minacciare e poi a colpire con due calci un'infermiera che voleva assisterlo.

E’ successo nel Pronto Soccorso dell’Ospedale di Partinico, in provincia di Palermo, ed è grazie all'intervento immediato del personale di vigilanza che si è scongiurato il peggio. Sono intervenute le forze dell'ordine, mentre l'infermiera è stata soccorsa e sottoposta ad esami diagnostici.

“Solidarietà, appoggio e sostegno all’infermiera colpita brutalmente e ferma condanna della vile aggressione". Sono queste le dichiarazioni rilasciate dalla direzione aziendale dell’Asp di Palermo.

"E’ inaccettabile il clima di ostilità che vivono i nostri operatori impegnati con grande scrupolo e professionalità ad assicurare tutte le cure del caso ai pazienti – ha sottolineato il commissario dell’Asp di Palermo, Antonio Candela – siamo vicini alla nostra infermiera ed a tutto il personale del pronto soccorso di Partinico che supporteremo e sosterremo in tutte le azioni nei confronti di chi usa la violenza sia verbale che fisica. Pretendiamo il massimo rispetto per chi opera al servizio del cittadino e saremo inflessibili nel perseguire i violenti in tutte le sedi competenti”.

"Non tollereremo più atti di violenza nei confronti del personale che opera nelle strutture sanitarie siciliane. Chi pensa che soprattutto i pronto soccorso della Sicilia siano zone franche dove è possibile farsi ragione da soli con metodi barbari ed incivili, sappia che troverà nella Regione l'avversario più ostile e severo. Spetta alle forze dell'ordine fare luce su quanto accaduto a Partinico e qualora dovessero profilarsi gli estremi per un procedimento, la Regione, anche in questo caso, si costituirà parte civile". Lo dice l'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza, sull'aggressione ai danni di una infermiera al pronto soccorso dell'ospedale di Partinico (Palermo). "Alla professionista aggredita - conclude Razza - va la mia sincera vicinanza e il sostegno che merita".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!