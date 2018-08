ponti siciliani

Infrastrutture siciliane a rischio, interrogazione di Cannata all'Ars per il ponte di Cassibile

Dopo la tragedia di Genova, la deputata di Forza Italia punta ad avere risposte certe dal governo regionale in merito alla salute dell'opera, a diversi anni dalla sua riapertura parziale

La tragedia del Ponte Morandi a Genova ha dato una forte spinta anche in Sicilia: l'attenzione per la sicurezza delle infrastrutture dev'essere un tema centrale della politica. Questa mattina Rossana Cannata, deputata Ars di Forza Italia, ha presentato un'interrogazione "per attenzionare lo stato di salute dei ponti e viadotti nella provincia di Siracusa, alcuni dei quali di vetusta costruzione, un esempio su tutti il ponte di Cassibile".

Cannata commenta così il programma d'azione regionale conseguente alla tragedia:

Dopo i recenti tragici fatti di Genova il Governo Regionale si è celermente e diligentemente attivato per effettuare un monitoraggio circa gli interventi di manutenzione dei ponti, delle autostrade e della viabilità secondaria in Sicilia, visto che già giorni fa l’Assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone ha tenuto una preventiva riunione in vista del vertice convocato dal presidente della Regione, Nello Musumeci, il prossimo 31 agosto con i rappresentanti dell’Anas, Cas, della Protezione civile.

A tal proposito, Cannata ha chiesto alla Regione di verificare le condizioni attuali di sicurezza del ponte di Cassibile e di dare risposte sulle eventuali iniziative circa i lavori di consolidamento strutturale. "Sono trascorsi diversi anni dalla sua riapertura parziale - dice Cannata - e la 'questione ponte di Cassibile' ritorna oggi più che mai attuale. Si tratta di un manufatto di 'importanza storica' dell’era fascista che fino a qualche anno fa, ovvero prima dell’apertura del tratto di autostrada da Siracusa a Rosolini, rappresentava l’unico collegamento fra il nord ed il sud della provincia. Nei fatti - conclude - per moltissime situazioni e realtà, è ancora così".

