sbarco sì, sbarco no

La Diciotti è a Catania ma nessuno può sbarcare

La nave della guardia costiera è in attesa: nessun profugo verrà fatto scendere se prima non verrà fatta una ripartizione dei migranti soccorsi tra i Paesi dell'Unione Europea

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/08/2018 - 09:09:46 Letto 406 volte

E’ giunta ieri a tarda sera nel porto di Catania la nave Diciotti della guardia costiera che ha a bordo 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Sull'imbarcazione sono salite polizia e guardia costiera, ma lo sbarco dei naufraghi è ancora fermo.

Nessun profugo, ribadiscono più fonti, lascerà il pattugliatore della Guardia Costiera in attesa della ripartizione tra i Paesi dell'Unione europea dei migranti soccorsi. A bordo ci sarebbero diversi minorenni e 28 di questi, secondo "Save the Children", sarebbero non accompagnati.

Sul molo di levante è presente solo personale della guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri, nessun volontario o appartenenti alla Protezione civile per l'assistenza allo sbarco.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!