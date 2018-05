estradizione

Latitante torna in Italia dopo operazione antidroga nel catanese

L'uomo è stato individuato e arrestato a Malaga, in Spagna. L'operazione ''Baly'' del novembre 2016 aveva smantellato un'organizzazione dedita allo spaccio di droga

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/05/2018 - 15:42:45 Letto 347 volte

Finisce oggi la latitanza di Luigi Bellanca, 50enne nato in Francia e di origini siciliane, arrestato il 14 marzo scorso a Malaga, in Spagna, dopo un periodo di latitanza successivo ad un'operazione antidroga nel catanese. Rientro in Italia scortato dal personale dello SCIP - Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Il latitante era ricercato nell’ambito dell’operazione “Baly” effettuata dai carabinieri di Gravina di Catania, che nel novembre 2016 aveva smantellato un’organizzazione criminale dedita allo spaccio di droga, cocaina e marijuana nell’hinterland etneo. Nei confronti di Bellanca era stata emesso un mandato d'arresto da parte del GIP di Catania per associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'uomo però aveva fatto perdere le proprie tracce. Grazie alle attività di indagine a livello locale, lo SCIP, attraverso la Divisione S.I.Re.N.E. (Supplementary Information Request at the National Entry) ed il supporto operativo dell’Esperto per la Sicurezza del Dipartimento della polizia italiana di stanza a Madrid, ha fornito i dettagli utili ed il sostegno strategico alla polizia spagnola per fermare Bellanca ed arrestarlo nei pressi di Malaga.

Il ruolo del latitante nell’organizzazione criminale colpita dai carabinieri, era quello di curare i rapporti con i referenti olandesi per l’approvvigionamento delle sostanze stupefacenti, e di occuparsi dell’introduzione dei carichi in Italia, destinati in Sicilia.

All’arrivo a Fiumicino, saranno espletate le formalità dell’arresto sul territorio nazionale.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI CATANIA

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!