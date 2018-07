lesione a pubblico ufficiale

Licata, forza posto di blocco, poi aggredisce carabinieri con la famiglia: quattro arresti

Il giovane era riuscito a fuggire dopo un inseguimento, ma quando è stato ritrovato dai militari era in compagnia di parenti e amici. Ha anche tentato di colpire con una zappa

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2018 - 11:20:06 Letto 408 volte

Sabato scorso i carabinieri di Licata (AG) stavano presenziando uno dei tanti posti di blocco lungo la statale 123, quando hanno notato un ciclomotore sospetto sopraggiungere ad elevata velocità. I militari hanno intimato l'alt, ma il conducente ha continuato la sua corsa ignorandoli.

A quel punto è partito l'inseguimento. La folle corsa è continuata anche per le vie cittadine e i carabinieri, che in un primo momento avevano perso le tracce dell'inseguito, sono riusciti a rintracciare F.G., classe '92, a casa sua. Alla vista dei militari, il giovane li ha aggrediti con violenza aggredendoli con calci e pugni sostenuto da familiari e amici. Ma l'escalation di follia ha raggiunto il culmine quando F.G. ha provato a colpire i due carabinieri con una zappa; provvidenziale l'intervento dei rinforzi per sedare gli animi.

Il bilancio è di quattro arrestati: il giovane F.G., il padre e due zii. Sono ancora in corso accertamenti volti ad identificare gli altri aggressori, che dovrebbero essere circa otto. I due carabinieri se la sono cavata con qualche contusione; i quattro arrestati invece, che per il momento restano ai domiciliari, dovranno rispondere di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI AGRIGENTO

