Mafia, sequestrati beni al ''tassista'' del clan Laudani

I militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro dei beni finalizzato alla successiva confisca, nei confronti di Zappalà Riccardo Stefano, 40enne catanese.

Le indagini patrimoniali svolte dai Carabinieri, relative al periodo 1999-2013, hanno fatto emergere che all’interessato, tassista di piazza, sono riferibili, in modo indiretto e per il tramite di intestazioni fittizie, beni immobili e mobili e attività di impresa, il cui valore è apparso sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati dallo stesso e dai componenti il suo nucleo familiare. In particolare sono stati oggetto di sequestro:

tre appartamenti ubicati nei comuni di Catania e Mascalucia;

un locale commerciale sito a Catania;

un’impresa individuale – settore servizio pubblico da piazza con conducente (tassista) con sede legale a San Giovanni La Punta, del valore complessivo stimato in circa € 715.000,00.

Zappalà, nel febbraio 2016 è stato indagato anche nell’ambito dell’operazione Vicerè condotta dai Carabinieri di Catania nei confronti del clan Laudani.

Il giudizio di pericolosità sociale di Zappalà detto “Scicasoldi”, si fonda, altresì, sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia che attestano:

che lo stesso, avvalendosi della propria attività di tassista, approvvigionava in condizioni di sicurezza la sostanza stupefacente destinata poi al clan Laudani, mantenendo i contatti con pericolosi trafficanti, anche internazionali (colombiani e sudamericani dimoranti in Olanda);

l’appartenenza e/o contiguità dello stesso al clan Laudani con il coinvolgimento anche in collaterali attività del sodalizio criminale volte ad alterare lo svolgimento delle aste giudiziarie, acquistando unità immobiliari avvalendosi della capacità di intimidazione esercitata nei confronti degli altri concorrenti, collaudando un sistema di “riciclaggio” dei proventi illeciti, ripulendo ingenti somme di danaro, immettendole nel circuito delle aste immobiliari.

Fonte: Carabinieri di Catania

