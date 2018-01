mafia

Mafia: sequestrati beni per 25 milioni di euro a un imprenditore di Campobello di Mazara

La Direzione investigativa antimafia di Trapani ha confiscato beni per 25 milioni di euro a un imprenditore di Campobello di Mazara, Andrea Moceri, 57 anni, e ai suoi familiari.

Il patrimonio era stato sequestrato nel novembre 2015. Per Moceri anche due anni di sorveglianza speciale.

Il sequestro era stato adottato principalmente per la pericolosità sociale dell'imprenditore, accertata da indagini che avevano evidenziato operazioni illegali nella commercializzazione di auto, nuove e usate, nell'appropriazione di rilevanti quantità di merci e di denaro contante, nell'assunzione in nero di numerosi lavoratori, mentre quelli in regola erano costretti ad accettare salari notevolmente più bassi rispetto a quelli risultanti dalle buste paga.

