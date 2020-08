Madre e figlio scomparsi

Mamma e figlio scomparsi a Messina, l'appello del marito: ''Torna a casa''

Appello Polizia stradale: ''Chi ha visto la donna scomparsa parli''.

06/08/2020

"Ascoltami bene: torna a casa, hai fatto solo un piccolo incidente. Non succederà niente né a te né al bambino". Così in un video sul web il marito della donna sparita nel nulla due giorni fa assieme al figlio di 4 anni.

"Ti aspetto, ti amo e mi mancate tantissimo", ha concluso il marito in lacrime. Nel luogo dove la donna si è allontanata col bimbo le forze dell'ordine hanno perlustrato con cani molecolari e droni, ma senza trovare nulla. La pista più probabile sembra quella dell'allontanamento volontario.

Anche la Polizia stradale di Messina lancia un appello: "E' noto che, al momento del sinistro stradale, altri utenti in transito sull’autostrada A/20 si siano fermati per darle assistenza. Chi si fosse fermato e/o potesse fornire informazioni utili in merito, è pregato di contattare i numeri di emergenza 112 o 113".

