Incidente sul lavoro

Mano schiacciata in incidente sul lavoro, paura per operaio di Partinico

Dalle prime ricostruzioni l’uomo stava effettuando un controllo su un tubo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/04/2018 - 10:57:02 Letto 362 volte

Un banale controllo alle tubature che si sarebbe potuto trasformare in tragedia. È successo a G.L.D., 50 anni, operaio della distilleria Bertolino a Partinico al lavoro per un intervento su un tubo di scarico. Durante il controllo, secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, la mano destra dell’uomo sarebbe rimasta schiacciata in un macchinario per cause ancora da accertare.

L’uomo è stato trasportato all’Ospedale Civico di Palermo, dove è stato escluso fosse in pericolo di vita. Sulla vicenda indagano i carabinieri e l’Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo. In campo di incidenti sul lavoro, le responsabilità a livello nazionale non sono ancora gestite in maniera ottimale: gli ispettorati del lavoro e le ASL hanno il compito di vigilare sulla mancata osservanza delle norme di sicurezza, mentre l’Inail agisce sul piano contributivo e su quello della prevenzione.

Dai vertici dell’istituto, che per limitare i danni ha disseminato 299 ispettori sul territorio nazionale, arrivano continue e accorate richieste alle imprese di porre massima attenzione sul problema degli incidenti sul lavoro, soprattutto in termini di investimenti. Non basta infatti il totale di 1,8 miliardi di euro a fondo perduto che proprio l’Inail ha stanziato negli ultimi otto anni, per finanziare progetti di messa in sicurezza del lavoro in ambito d’impresa.

