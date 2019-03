sbarco dei 48 migranti

Mare Jonio entra in porto a Lampedusa, verso sbarco naufraghi. Aperta inchiesta, nave sequestrata

La Mare Jonio entra del porto di Lampedusa per lo sbarco dei 48 migranti, su ordine della Guardia di finanza salita a bordo della nave di Mediterranea.

La Mare Jonio entra del porto di Lampedusa per lo sbarco dei 48 migranti, su ordine della Guardia di finanza salita a bordo della nave di Mediterranea. "La Guardia di Finanza sta procedendo al sequestro della nave Mare Jonio, e per questo motivo la sta scortando nel porto di Lampedusa. Nelle prossime ore potrebbero scattare gli interrogatori dell'equipaggio". Così fonti del Viminale.

La Procura di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

"Spero che si possa eseguire un sequestro perché questa nave ha disobbedito alla Guardia costiera libica e ha messo a rischio la vita di 49 persone attraversando il mare fino a Lampedusa. Se le navi delle Ong non rispettano le regole bisogna fermarle perché mettono anche a rischio la vita dei migranti", ha detto Luigi Di Maio.

"La nave Mare Ionio è italiana e il nostro porto è aperto e pronto ad accoglierla. I migranti salvati in mare vanno fatti sbarcare, curati e rifocillati", ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello.

Intanto un migrante che era a bordo della nave Mare Ionio è stato fatto scendere e accompagnato nell'ambulatorio di Lampedusa. E' la persona che avrebbe sintomi di una polmonite. Lo afferma Alessandra Sciurba portavoce di Mediterranea dicendo che è stato attivato il Medevac durante il controllo della guardia di finanza a bordo della nave.

Il portavoce della Marina libica, l'ammiraglio Ayob Amr Ghasem, ha confermato che la nave Mare Jonio del progetto Mediterranea avrebbe agito scorrettamente nel salvataggio dei migranti. Una pattuglia portatasi nell'area dove era stato segnalato il gommone "ha scoperto che una ong non aveva preso contatto" con la Guardia costiera libica, ha detto il portavoce in dichiarazioni all'ANSA. "Hanno preso contatto dopo" l'intervento "e hanno sostenuto che i migranti erano in una condizione che necessitava un salvataggio" ma "ciò é scorretto", ha sostenuto Ghasem.

