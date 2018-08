incidente stradale

Marsala, perde la vita una giovane 26enne

Una ragazza di 26 anni è morta stanotte in un incidente stradale alla periferia di Marsala...

Ancora una tragedia. Una ragazza di 26 anni, Valentina Angileri, è morta stanotte in un incidente stradale alla periferia di Marsala. Era alla guida di una Fiat 500, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi contro il muro di cinta di un’abitazione.

L’incidente è avvenuto nei pressi di un incrocio in contrada Fontanelle, vicino Villa Damiani, a circa sei chilometri a nord del centro. Pare, che la giovane, che abita nella zona, stesse tornado a casa dopo aver finito di lavorare in uno dei locali pubblici dell’Antico Mercato.

Lo schianto contro il muro è avvenuto dopo circa 40 metri di scivolata sull'asfalto, con l’auto che si è ribaltata. Oltre ai carabinieri, sono arrivati anche i soccorritori del 118, il medico legale e i vigili del fuoco. Questi ultimi hanno estratto il corpo ormai senza vita della giovane dall’auto, le cui lamiere erano quasi completamente contorte.

