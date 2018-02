Migranti

Messina, accolti 157 migranti

Si tratta del quarto sbarco in poco più di un mese

05/02/2018

Dopo essere stati recuperati nel canale di Sicilia, sono sbarcati a Messina, nel molo Norimberga, 157 migranti, tra i quali 86 uomini, 56 donne, anche alcune in gravidanza. Si trovavano sulla nave umanitaria Sea Watch che li ha soccorsi nel Mediterraneo. Tra loro 18 bimbi accompagnati.



Ad accogliere i migranti personale coordinato dalla prefettura, le forze dell’ordine, la Croce rossa, il comune di Messina, l’Autorità portuale, la capitaneria di porto e i volontari. A bordo di alcuni pullman i migranti sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza della caserma Gasparro per le pratiche amministrative e di riconoscimento. Si tratta del quarto sbarco in poco più di un mese. Sono un migliaio i migranti arrivati al porto di Messina solo in questi primi 35 giorni dell’anno.

