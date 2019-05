bimbo morto

Messina, morto bimbo di tre anni, è giallo

È giallo per la morte di un bimbo di tre anni di Santa Teresa Riva all'ospedale Policlinico di Messina.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/05/2019 - 09:11:06 Letto 373 volte

È giallo per la morte di un bimbo di tre anni di Santa Teresa Riva all’ospedale Policlinico di Messina. Il piccolo è arrivato nel pomeriggio di ieri con fratture multiple in tutto il corpo. I medici hanno tentato di fare il possibile per salvarlo ma è morto nel giro di poche ore.

Intanto il magistrato ha aperto un fascicolo per capire le cause della sua morte e da cosa siano state provocate le fratture.

Sono stati interrogati familiari e conoscenti per capire se le lesioni mortali siano state causate da un incidente oppure se il bimbo abbia subito dei maltrattamenti all'interno del nucleo familiare.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!