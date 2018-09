Blitz antidroga

Messina, scoperti undici chili di cocaina in un'auto all'imbarcadero

La droga era nascosta a bordo di un'auto diretta in Sicilia.

Pubblicata il: 22/09/2018

I finanzieri del Comando provinciale di Messina hanno sequestrato oltre undici di cocaina all'imbarcadero dei traghetti che collegano la città con la Calabria. La droga era nascosta a bordo di un'auto diretta in Sicilia.



E stato il fiuto del cane Dandy a segnalare la presenza della coca, che a un primo controllo non era stata scoperta. I finanzieri hanno eseguito un controllo più approfondito sul mezzo smontando i pannelli interni dell'abitacolo. E' stato allora che hanno trovato dieci panetti di cocaina, avvolti in involucri di cellophane e sigillati con nastro da imballaggio.



Il corriere della droga, un uomo di origine calabrese, è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e condotto in carcere in attesa di giudizio. Oltre alla cocaina è stato sequestrata anche l'auto su cui viaggiava

