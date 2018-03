Migranti e sigarette

Migranti e sigarette nel canale di Sicilia, arresti *VIDEO*

Banda accusata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri...

23/03/2018

Migranti e sigarette a bordo di potentissimi motoscafi attraverso il Canale di Sicilia e fino alle coste agrigentine e trapanesi. Colpita dai carabinieri di Agrigento una banda accusata di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. Finiti in manette quattro trafficanti di esseri umani e di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

E’ questo lo scenario sul quale, per oltre un anno, i militari della Compagnia di Sciacca hanno svolto complesse indagini, attraverso una fitta rete di pedinamenti ed intercettazioni, riuscendo a documentare le varie fasi organizzative ed esecutive delle traversate, attuate con potenti motoscafi che, dalle spiagge di Al Huwariyah in Tunisia (punto più vicino alle coste italiane), raggiungevano il litorale trapanese (in particolare Marsala o Mazara del Vallo), percorrendo in media circa 100 miglia marine.





Fonte: Carabinieri

