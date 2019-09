Migranti, l'Ocean Viking verso Messina

nave Ocean Viking

La nave Ocean Viking in rotta verso Messina con a bordo 182 migranti.

Sta facendo rotta verso Messina la Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere con a bordo 182 migranti salvati nei giorni scorsi nel mar Mediterraneo. Il porto peloritano le è stato assegnato dal Viminale domenica pomeriggio.

La nave al momento è a nord di Malta, e l’arrivo nella città dello Stretto è previsto lunedì sera, ma a causa del maltempo non si esclude anche martedì. A bordo della nave sono presenti donne, bambini e una neonata di pochi giorni. Intanto, a La Valletta è in programma un vertice dei ministri degli Interni di Italia, Malta, Francia e Germania dedicato proprio al tema della gestione del flusso migratorio dal nord Africa, alla rotazione dei porti sicuri per lo sbarco e alla redistribuzione dei migranti tra i Paesi Ue.

“Dopo una mattinata tempestosa nel #Mediterraneo centrale Sos Mediterranee Italia ha richiesto un porto sicuro per le 182 persone rimaste a bordo della #OceanViking. Le autorità italiane competenti hanno assegnato Messina come porto sicuro. Siamo sollevati”. Così, su Twitter Sos Mediterranee dopo la decisione del Viminale di assegnare Messina come porto sicuro per la Ocean Viking.

