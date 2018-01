droga

Misilmeri: sorpresi in casa con 25 piante di cannabis e 300 grammi di marijuana. Arrestate tre persone

I Carabinieri hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 45 e 42 anni, ed una donna di 38 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti...

MISILMERI. I Carabinieri hanno arrestato due uomini, rispettivamente di 45 e 42 anni, ed una donna di 38 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti.

In particolare i Carabinieri, nel corso della perquisizione hanno trovato complessivamente 25 piante di cannabis poste ad essiccare, 300 grammi di marijuana già pronta per essere venduta e diverso materiale utile per la coltivazione della sostanza stupefacente.

