Misilmeri: sorpreso con oltre 100 grammi di hashish, i carabinieri arrestano 45enne

Nel corso della notte, i carabinieri di Misilmeri, hanno tratto in arresto un 45enne del posto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti

Nel corso della notte, durante uno specifico servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Misilmeri hanno tratto in arresto un B.s. 45enne del posto, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio e produzione di sostanze stupefacenti. L’uomo, durante un normale controllo alla circolazione stradale, è stato trovato in possesso di quattro involucri di carta contenenti al proprio interno complessivamente 107 grammi di hashish suddivisi in oltre 50 dosi. Durante la perquisizione eseguita a casa di B.s. è stato rinvenuto e posto sotto sequestro ulteriore materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato tradotto in carcere a Termini Imerese a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Fonte: Carabinieri

