Modica, perizia sul cellulare della donna che investì e uccise coppia senza prestare soccorso

La Procura di Ragusa non lascia nulla di intentato per far luce sul tragico incidente costato la vita a Rosario Gennuso e alla moglie Olga Diduk, falciati e uccisi da un'automobilista il 22 maggio scorso

La Procura di Ragusa non lascia nulla di intentato per fare piena luce sul tragico incidente costato la vita, nella serata del 22 maggio scorso, a Rosario Gennuso, 69 anni, e alla moglie Olga Diduk, 55 anni, falciati e uccisi a Modica dalla Ford Fiesta di K.P., 34 anni, mentre passeggiavano mano nella mano a bordo strada in contrada Trebalate.

Dopo averli investiti, la donna non si era fermata a prestare soccorso ma era fuggita, per poi costituirsi solo in un secondo momento. L’automobilista era stata arrestata per omicidio stradale plurimo con l’aggravante della fuga (che da sola implica una pena non inferiore ai cinque anni) e si troverebbe agli arresti domiciliari.

Nell’ambito del procedimento penale subito aperto dalla Procura di Ragusa, il pm Giulia Bisello ha disposto due "accertamenti tecnici non ripetibili" per fare piena luce sul drammatico incidente: uno relativo alla determinazione delle cause, e quindi una perizia cinematica sulla dinamica, l’altro consistente nell’estrazione di una copia forense del cellulare dell’indagata, attualmente posto sotto sequestro.

Il chiaro intento del giudice è di stabilire se l’automobilista stesse parlando o usando lo smartphone mentre si accingeva ad investire la coppia, per appurare o meno una letale distrazione alla guida. Ad alimentare il sospetto del pm, il fatto che Olga indossasse un giubbetto catarifrangente che doveva rendere ben visibili lei e il marito nonostante l’ora serale.

Gli incarichi, si legge in un comunicato, sono stati assegnati oggi rispettivamente all’ing. Santi Mangano e al luogotenente della Guardia di Finanza Salvatore Battaglia.

I familiari della due vittime, per fare piena luce sull’incidente e per ottenere giustizia, si sono affidati, attraverso il consulente personale Salvatore Agosta, a Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini.

“Cogliamo con favore queste attività intraprese dalla Procura della Repubblica di Ragusa con lo scopo di chiarire tutti gli aspetti di questa immane tragedia – commenta ancora scossa Graziella Gennuso, la figlia di Rosario - Nulla ci restituirà mio padre, e non cerchiamo vendetta nei confronti della donna che ha causato tutto questo, ma ci aspettiamo un segnale forte da parte della giustizia, una pena commisurata alla grave colpa, perché episodi del genere, drammi come quello che stiamo vivendo noi, non abbiano mai più a ripetersi sulle nostre strade”.

