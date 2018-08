violenza familiare

Moglie e figlio seviziati tutta la notte, arrestato 42enne a Licata

Dopo aver costretto la famiglia a rimanere in casa e subire la violenza, l'uomo ha anche tentato di opporsi alle forze dell'ordine. Necessarie ore di mediazione

Un grave episodio di maltrattamenti in famiglia si è verificato nelle ultime ore a Licata, nell'agrigentino, dove una donna e un minore sono stati segregati in casa e seviziati.

Questa mattina, in seguito a una richiesta d'aiuto al 112, i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo in un'abitazione di Piano Cannelle, dalla quale provenivano delle grida. Una volta riusciti a entrare, i militari dell’Arma hanno trovato e soccorso un intero nucleo familiare che aveva appena vissuto un incubo. Una donna e il figlio minorenne infatti sono stati sottoposti a violenze fisiche per tutta la scorsa notte e, durante la violenza, gli è stato impedito in tutti i modi di uscire di casa. Il responsabile della violenza sarebbe il marito della donna.

Durante i soccorsi il 42enne, già noto alle forze dell’ordine, ha dato in escandescenze e ha reagito all'intervento dell'Arma riuscendo a barricarsi in casa. I carabinieri hanno fatto ricorso ai rinforzi: l'edificio è stato circondato e, nel corso della mediazione di alcune ore intrattenuta con l'uomo, i carabinieri sono riusciti a tornare nell'appartamento per immobilizzare il violento. Nei suoi confronti sono subito scattate le manette ai polsi, con le accuse di sequestro di persona, maltrattamenti contro familiari e resistenza a pubblico ufficiale; per lui l’autorità giudiziaria ha disposto la misura del carcere.

