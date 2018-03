allaccio abusivo

Monreale, casa di riposo con allaccio abusivo, arrestata la titolare

I carabinieri di Monreale hanno arrestato una palermitana, 45enne, direttrice di una casa alloggio per anziani, per furto di energia elettrica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/03/2018 - 11:47:46 Letto 384 volte

I carabinieri di Monreale hanno arrestato una palermitana, 45enne, direttrice di una casa alloggio per anziani, per furto di energia elettrica.

Durante un controllo con i tecnici E.N.E.L. ha consentito di accertare che presso una casa alloggio per anziani, era stato realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica per alimentare l’intera struttura che, al momento del controllo ospitava 12 anziani, e che non aveva allaccio di gas, quindi si asserviva esclusivamente della corrente elettrica per acqua e riscaldamenti, senza contare i frigoriferi e le stufette private.

L’Autorità Giudiziaria, ha disposto il regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. In quella sede l’organo giudicante ha convalidato gli arresti e disposto 4 mesi di reclusione (pena sospesa).

Fonte: Carabinieri

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!