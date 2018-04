morbillo

Morbillo, un altro bimbo morto a Catania

Un bambino è morto stamattina nell'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 06/04/2018 - 17:29:48 Letto 344 volte

Un bambino di 10 mesi è morto stamattina nell'ospedale Garibaldi di Catania per complicanze legate al morbillo. Era stato ricoverato ad Acireale e trasferito da due giorni nel capoluogo etneo per l'aggravarsi delle condizioni respiratorie e cardiocircolatorie. In città è il quarto decesso in sei mesi. "Chiederemo l'accertamento autoptico per capire cosa è accaduto - dice il manager dell'ospedale Giorgio Santonocito - ma è chiaro che in città c'è stato un pericoloso calo delle coperture vaccinali che ha determinato il diffondersi del virus".

Il 26 marzo c'è stato un precedente: ancora a Catania era morta una venticinquenne. Maria Concetta Messina è morta a causa del morbillo nello stesso ospedale Garibaldi di Catania. La 25enne era arrivata nel pronto soccorso il 23 marzo scorso ma dopo un periodo in astanteria e un ricovero in osservazione intensiva le sue condizioni si erano aggravate velocemente tanto da suggerire un trasferimento nel reparto di rianimazione, dove è morta.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!