Musumeci a Lampedusa, ''Regione vicina alle isole minori'' *VIDEO*

Il presidente della Regione Siciliana in visita per constatare lo stato generale delle isole minori della Sicilia

Ieri il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, ha visitato l'isola di Lampedusa (AG) per constatare di persona lo stato generale delle isole minori della Sicilia. Quella di ieri è stata la prima delle visite ufficiali programmate nelle isole.

Musumeci è stato accolto dal sindaco Salvatore Martello, poi ha fatto un rapido giro dell'isola ed è stato reso partecipe prima dell'avanzamento dei lavori al centro di accoglienza per migranti in contrada Imbriacola, poi delle criticità amministrative e sociali del Comune, a colloquio con la Giunta e il Consiglio comunale. In serata poi, il Presidente è stato ospite alla terza edizione della consegna dei premi giornalistici intitolati a Cristiana Marano.

Di seguito, il video della visita di Musumeci e l'intervista in cui racconta le sue prime impressioni e annuncia il piano d'azione della Regione Siciliana.

