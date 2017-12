droga

Nascondeva cocaina e marijuana da spacciare. Arrestato 44enne e denunciato il pusher 17enne

I Carabinieri di Palagonia hanno arrestato nella flagranza il 44enne Francesco Vaccaro e denunciato un 17enne, entrambi del posto, per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Da alcuni giorni ne seguivano gli spostamenti fino a ieri pomeriggio quando i militari hanno fatto irruzione in due diversi immobili, quello suo di residenza e quello della madre, luoghi in cui i carabinieri hanno trovato diverse dosi di cocaina, marijuana, 125 euro in banconote di piccolo taglio, nonché tre bilancini di precisione e materiale comunemente utilizzato per la preparazione delle dosi di stupefacente. Al momento dell’accesso nell’abitazione dell’uomo erano presenti in casa i sei figli minorenni ed il 17enne sorpreso a confezionare alcune dosi di droga.

