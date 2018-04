Possesso di stupefacenti

Nascondeva marijuana e un panetto di hashish, arrestato 38enne

L’uomo è stato incastrato dall’intervento dell’unità cinofila

Aveva occultato in casa un panetto di hashish da 70 grammi non dichiarato durante un controllo svolto dai carabinieri della Stazione di San Giuseppe Jato, consegnando agli agenti solo una minima parte della sostanza; ma l’unità cinofila dei carabinieri di Palermo-Villagrazia e il pastore tedesco Horc non gli hanno dato scampo: arrestato Angelo Fileccia, 38 anni, nativo di Partinico e già noto alle forze dell’ordine.

Oltre al panetto di hashish, nascosto dietro un armadietto, nell'abitazione di Fileccia i militari hanno trovato e sequestrato anche 1 grammo di marijuana e un coltello intriso di hashish.

Per l’uomo è arrivata la convalida dell’arresto.

