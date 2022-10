naufragio migranti

Naufragio migranti a sud della Sicilia: recuperati tre corpi

I soccorritori hanno recuperato tre corpi in mare a circa 75 chilometri al largo di Trapani.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/10/2022 - 22:48:18 Letto 683 volte

Ennesimo naufragio di migranti nel Mediterraneo, a sud della Sicilia. I soccorritori hanno recuperato tre corpi in mare a circa 75 chilometri al largo di Trapani. Lunedì un mercantile ha avvistato in mare e tratto in salvo, in area di responsabilità Sar italiana, un migrante, recuperando anche un cadavere. Gli altri due corpi sono stati recuperati sempre lunedì dalle motovedette della guardia costiera. Continuano le ricerche di eventuali dispersi.

Fonte: TGCOM24

