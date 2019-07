migranti

Nave con 135 migranti vicino porto di Catania

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha spiegato che nessuno sbarcherÓ se da parte della Commissione europea non ci sarÓ una presa in carico di tutte le persone salvate.

Pubblicata il: 28/07/2019

E’ ferma a qualche miglio fuori dal porto di Catania, la Gregoretti, nave della Guardia costiera con 135 migranti soccorsi a bordo, in attesa che dal Viminale arrivi l'indicazione del porto di sbarco. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha spiegato che nessuno sbarcherà se da parte della Commissione europea non ci sarà una presa in carico di tutte le persone salvate. Bruxelles ha fatto sapere che avrebbe contattato gli Stati membri per raccogliere disponibilità. Ma per ora la situazione non si sblocca.

"Ho già dato indicazioni che non venga assegnato un porto prima che non ci sia sulla carta la redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 a bordo", aveva detto ieri Salvini a margine della sua visita al cantiere del Cpr di via Corelli, a Milano. Fonti del Viminale hanno successivamente fatto sapere che il governo ha ufficialmente interpellato la Commissione europea affinchè coordini le operazioni di ricollocazione degli immigrati a bordo della nave.

