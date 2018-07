nave diciotti

Nave Diciotti attracca a Trapani ma niente sbarco, Salvini ''Non autorizzo nessuno'' *VIDEO*

La nave della Guardia Costiera è ferma al porto in attesa di verifiche, con a bordo i 67 migranti soccorsi. Il Ministro dell'Interno da Innsbruck: ''Qui qualcuno prende in giro gli italiani''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2018 - 12:33:39 Letto 527 volte

La nave Diciotti della Guardia Costiera è entrata nel porto di Trapani, ma nessuno dei 67 migranti, soccorsi quattro giorni fa al largo della Libia dal cargo italiano Vos Thalassa, ha l'autorizzazione allo sbarco. Tra loro due denunciati in attesa di provvedimenti dalla procura di Trapani, un ghanese e un sudanese, per minacce, violenza e dirottamento.

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva preannunciato che la nave avrebbe completato la procedura di salvataggio sulle coste italiane solo previa cattura dei presunti aggressori che a bordo della Vos Thalassa avrebbero aggredito l'equipaggio, minacciandolo di non procedere al rimpatrio. Adesso Salvini, dall'incontro dei ministri dell'Interno dell'Unione Europea, fa sapere a chiare lettere: “Io non do alcuna autorizzazione a nessuno a scendere dalla Diciotti: se qualcuno lo fa, se ne assume la sua responsabilità".

Il vicepremier italiano procede spedito sulla propria linea, e sull'accaduto a bordo della Vos Thalassa delinea due possibilità: “Qui qualcuno prende in giro gli italiani e le ipotesi sono due: o lo fanno i migranti violenti oppure ha mentito qualcuno che ha denunciato una violenza che non c’è stata”. Sembra proprio che il rinvio dello sbarco sia quindi dovuto alle procedure di individuazione delle responsabilità, e di preparazione all'eventuale arresto dei responsabili delle aggressioni.





