Nave Diciotti diretta a Trapani, ma Salvini avverte ''Violenti dovranno scendere in manette''

Il Ministro dell'Interno ha posto una condizione all'approdo in Sicilia reagendo alle presunte aggressioni sulla nave Vos Thalassa, che ha salvato i 67 migranti

Pubblicata il: 11/07/2018

Il vertice al Viminale ha dato i suoi esiti: la nave Diciotti della Guardia Costiera è attesa nel porto di Trapani nel pomeriggio. A bordo, 67 migranti trasbordati dal rimorchiatore italiano Vos Thalassa, che li aveva soccorsi al largo.

Stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha incontrato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e, in cambio della possibilità di approdo sulle coste italiane, ha posto una precisa condizione: "Non darò autorizzazione allo sbarco finché non avrò garanzia che i delinquenti che hanno dirottato una nave con violenza, finiscano in galera e poi riportati nel loro paese", ha ribadito Salvini, prima che si procedesse all'annuncio da parte del ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

L'avvertimento del capo della Lega è scaturito dalle notizie giunte in precedenza dalla Vos Thalassa stessa: il rimorchiatore aveva chiesto aiuto al governo italiano per riportare l'ordine a bordo dopo la violenta agitazione di alcuni dei passeggeri di fortuna, che avrebbero reagito male a quello che sospettavano fosse l'inizio di un rimpatrio forzato, aggredendo l'equipaggio.

