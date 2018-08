evasione

Non resiste al ''pollice verde'', 73enne evade i domiciliari per innaffiare le aiuole

I carabinieri gli hanno fatto visita per verificare la sua regolare detenzione, ma l'hanno trovato in strada a prendersi cura delle piante del circondario

28/08/2018

Durante un controllo del territorio, una gazzella dei carabinieri del comando di Agrigento ha raggiunto l’abitazione di un 73enne agrigentino, Carmelo Capraro, nel quartiere “Fontanelle” della città dei templi, dove attualmente l’uomo è agli arresti domiciliari. Il controllo era volto a verificare la sua regolare presenza in casa, ma la situazione presentatasi ai carabinieri può essere definita quantomeno curiosa.

Giunti nella zona dell'abitazione, i militari sono rimasti perplessi alla vista di un uomo che poco distante stava innaffiando alcune piante di un’aiuola lungo la strada; e proprio alla vista dell'uomo, si sono accorti che si trattava proprio di Capraro. Quando i carabinieri si sono avvicinati per ammanettarlo, Capraro ha cercato di minimizzare la situazione, nonostante fosse ben consapevole degli obblighi che doveva rispettare.

L’hobby del “pollice verde” è costato caro al pensionato: la pausa al di fuori delle mura domestiche si è presto trasformata in un arresto per evasione. L’autorità giudiziaria ha già convalidato l’arresto eseguito in flagranza di reato dai carabinieri, disponendo nuovamente gli arresti domiciliari.

