Non si rassegna alla fine della relazione, aggredisce e pesta l'ex in strada

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2018 - 18:13:52 Letto 422 volte

I carabinieri di Messina hanno arrestato un 18enne gambiano perché ha selvaggiamente aggredito in strada la sua ex fidanzata, una migrante coetanea. La ragazza è stata trovata riversa a terra con una ferita al capo da cui fuoriusciva molto sangue. Portata in ospedale, è stata medicata per una ferita all'orecchio.

Secondo quanto ricostruito, i due avevano avuto in passato una relazione durata pochi mesi. La decisione di troncare il rapporto non era stata accettata dall'ex fidanzato che da quel momento la pedinava e le telefonava con insistenza, fino a quando la ragazza, uscita per fare delle compere, improvvisamente se l'è trovato davanti. Il 18enne l'ha aggredita e scaraventata a terra, per poi sferrarle alcuni calci.

Il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto per i reati di atti persecutori, rapina e lesioni personali.

