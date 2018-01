stalking

Non si rassegna alla fine della storia d'amore e minaccia anche la madre della ex. Arrestato 32enne

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 32enne di origini campane...

12/01/2018

I Carabinieri hanno arrestato nella flagranza un 32enne di origini campane ma domiciliato da anni a Catania.

Era stato già arrestato nell’ottobre del 2013 quando si introdusse nell’abitazione della ex convivente per rinnovare “energicamente” il proposito di ritornare a vivere con lei. In quella circostanza furono i Carabinieri, avvertiti dai familiari della vittima, a bloccarlo poco prima che potesse tramutare le minacce in azioni sconsiderate.

Analogo episodio si è verificato la scorsa notte quando ripresentatosi in casa della donna stavolta le ha minacciato la madre intervenuta per difenderla dal persecutore. Per fortuna, l’intervento dei militari di Nesima, avvertiti dai vicini di casa, ha posto fine all’ennesimo atto vessatorio.

